İskenderun’da Fener Alayı Yapıldı

FENER ALAYI ETKİNLİĞİ
İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen fener alayında coşku hakimdi. Türk bayrakları ve meşalelerle donanmış olan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi boyunca Kaymakamlık binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
DUA VE MARŞLA KUTLAMA
Yürüyüş, katılımcıların saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla noktalandı. Törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılarak, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.