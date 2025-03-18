İskenderun’da Fuhuş Operasyonunda İdari İşlem Yapıldı

Fuhuşla Mücadele Denetimi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde günübirlik evlerde fuhuş yapan iki kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, 17 Mart tarihinde genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele için denetim gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan denetimlerde, C.G. ve S.K.’nin fuhuş yaptığı belirlendi. İlgili şahıslar gözaltına alındı ve haklarında gerekli idari işlemler uygulandı. Bu tür denetimlerin amacı, fuhuş faaliyetlerini önlemek ve güvenli bir kamu ortamı sağlamaktır.