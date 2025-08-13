İskenderun’da Fuhuş Yapan İki Kişi Yakalandı

İSKENDERUN’DA FUHUŞ OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, günübirlik kiralanan mekanlarda fuhuş yaptığı belirlenen iki kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumsal güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla sürekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, İskenderun’daki günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekipler, ilçenin Numune Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri incelemede E.B. ve F.E. isimli şahısların fuhuş yaptığını tespit etti. İlgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.