İskenderun’da Genç Denizde Boğulma Tehlikesi

HASTANEYE KALDIRILDI

İskenderun ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren 22 yaşındaki genç, boğulma riski yaşadı. Hayati tehlikesi bulunan gencin tedavisi devam ediyor. Olay, İskenderun’a bağlı Büyükdere Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Gaziantep’ten gelen Y.E.İ. (22), denizde kısa bir süre içinde akıntıya kapıldı.

KURTARMA EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden kuzenleri ve yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine giden ekipler, Y.E.İ.’yi denizden çıkarmak için hızlı bir çalışma yürüttü. Sahildeki ilk müdahalenin ardından genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen Y.E.İ.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi.

ÖNEMLİ

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

