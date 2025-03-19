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İskenderun’da Günübirlik Evde Fuhuş Operasyonu

İSKENDERUN’DA FUHUŞ GÜNDEME GELDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, günübirlik evlerde fuhuş yaptığı tespit edilen iki kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart tarihinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimini gerçekleştirdi.

DENETİMLERDA İKİ GÖZALTI

Bu denetim sırasında, C.G. ve S.K. isimli şahısların fuhuş yaptığı belirlendi. Ekipler, tespit edilen şahısları gözaltına aldı ve gerekli idari işlemleri başlattı.

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