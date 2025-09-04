İskenderun’da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İHRAÇ EDİLEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİNİN YAKALANMASI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık olaylarına karışmış dört kişi, adli makamlar tarafından arandıkları sırada yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen hırsızlıkların önlenmesine yönelik planlı bir çalışma başlattı. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelileri olarak aranan H.K., Ş.K., N.K. ve M.K. adı geçen kişiler, 2 Eylül tarihinde İskenderun’un Esentepe ve Kocatepe Mahallelerinde yapılan ikamet aramalarında gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER VE SERBEST BIRAKILMA

Gözaltına alınan şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer üç şahıs tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İskenderun’daki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması, yerel emniyet birimlerinin kararlı çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.