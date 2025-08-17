Haberler

İskenderun’da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı ve tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki 5 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini ortaya çıkarmak için acil bir çalışma başlattı.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kameralarını dikkatlice inceleyerek şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramalar sonucu, çalınan 26 parça kıyafet ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.

