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İskenderun’da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

HIRSIZLIK VE KUNDAKLAMA ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

İskenderun’da meydana gelen hırsızlık ve kundaklama olaylarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. Hatay’da bulunan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay ve Piri Reis mahallelerinde yaşanan kundaklama, mala zarar verme ve motosiklet hırsızlığı eylemlerinin ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonla A.Ö., H.Ç. ve C.D. adlı 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilmesiyle birlikte mahkemeye çıkarıldılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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