İskenderun’da Hortum Görüntülendi

İSKENDERUN’DA HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ

HATAY’ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde meydana gelen hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Denizciler Mahallesi açıklarında oluşan bu doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi ve görüntülendi.

HORTUM KISA SÜREDE ETKİSİNİ KAYBETTİ

Denizden yükselen hortum, kısa bir süre etkili oldu. Ancak kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdiği için herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi. Olay, çevredeki halk arasında merak ve heyecan yarattı.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

