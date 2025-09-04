İskenderun’da Hortum Görüntülendi

İSKENDERUN’DA HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ

HATAY’ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde meydana gelen hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Denizciler Mahallesi açıklarında oluşan bu doğa olayı, çevredeki vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi ve görüntülendi.

HORTUM KISA SÜREDE ETKİSİNİ KAYBETTİ

Denizden yükselen hortum, kısa bir süre etkili oldu. Ancak kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdiği için herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi. Olay, çevredeki halk arasında merak ve heyecan yarattı.