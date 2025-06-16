İskenderun’da İki Araç Çarpıştı

HATAY’DA TRAFİK KAZASI YAŞANDI
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, İskenderun’un Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. M.B.G. yönetimindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. idaresindeki 34 BRN 653 plakalı araç çarpıştı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü M.B.G. ve araçta bulunan 3 başka kişi İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Trafikte bir süre kontrollü geçiş sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.