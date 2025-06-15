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İskenderun’da İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

İSKENDERUN’DA KAZA: DÖRT YARALI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında dört kişi yaralandı. Pınarbaşı Mahallesi’nde, M.B.G.’nin yönetimindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G.’nin kullandığı 34 BRN 653 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASI GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralanan sürücü M.B.G. ve otomobildeki üç kişi İskenderun Devlet Hastanesi’ne taşındı.

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