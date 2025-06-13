İskenderun’da İki Şüpheli Tutuklandı

İSKENDERUN’DA ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA OLAYI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen ateşli silahla yaralama olayı dikkatleri üzerine çekti. Olayla ilgili olarak 2 kişi adli makamlarca tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran 2025 tarihinde İskenderun’un Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen bu olayın şüphelilerini belirleyip yakalamak için harekete geçti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda T.B. ile O.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. İlgili süreçlerin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan T.B. ve O.B., adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, şüphelileri tutuklayarak ceza evine göndermeye karar verdi.