İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

Olayın Detayları

İskenderun’un Modernevler Mahallesi’nde inşaatı süren bir binanın boşluğuna düşen kişi yaralandı. 66 yaşındaki Mehmet Ali U., inşaat alanına girdikten sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Yardım ve Kurtarma Süreci

Olayın duyulmasının ardından, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye gönderildi. Ekipler, yaralı Mehmet Ali U.’yu ambulansa taşımak için gerekli çalışmaları yaptı. Ardından, 66 yaşındaki yaralı İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.