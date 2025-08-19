Haberler

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

Olayın Detayları

İskenderun’un Modernevler Mahallesi’nde inşaatı süren bir binanın boşluğuna düşen kişi yaralandı. 66 yaşındaki Mehmet Ali U., inşaat alanına girdikten sonra yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Yardım ve Kurtarma Süreci

Olayın duyulmasının ardından, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye gönderildi. Ekipler, yaralı Mehmet Ali U.’yu ambulansa taşımak için gerekli çalışmaları yaptı. Ardından, 66 yaşındaki yaralı İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da 691 Suriyeli Ülkesine Döndü

Adana'da 691 Suriyeli, iç savaştan sonra ülkelerine geri dönmek için Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nden otobüslerle yola çıktı. Dönüş süreci güvenli bir şekilde yapıldı.
Haberler

Kahramanmaraş’ta Tüfekle Vurulan Çocuk Öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 15 yaşındaki E.K., evdeki arkadaşı B.S.'yi tüfekle yanlışlıkla vurdu. B.S. hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.