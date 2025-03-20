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İskenderun’da İtfaiye Yangını Söndürdü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ

Hatay’da, bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’ndeki bir dairede meydana geldi. Evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa süre içinde büyüme gösterdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının ardından, bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, olaya anında müdahale ederek yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

ZARAR VE SONUÇLAR

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumu yaşanmadı. Ancak, evin mutfak kısmında hasar oluştu. İtfaiye, yangını söndürerek vatandaşların güvenliğini sağladı.

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