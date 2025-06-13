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İskenderun’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

OPERASYONLARDA KAÇAK SİGARA VE NARGİLE TUTUNU ELE GEÇİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen polis operasyonlarında, önemli miktarda kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 600 paket kaçak sigara ile 26 kilogram nargile tütünü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve yasadışı ticarete karşı yürüttüğü mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

İKİ FARKLI ADRES ÜZERİNDEN YAPILAN ARAMA

İskenderun ilçesinde, bandrolsüz sigara satışının önlenmesi amacıyla belirlenen iki adreste yapılan arama sonucunda ele geçirilen malzemelere ulaşılmıştır. Olay üzerine, İ.H.A., İ.E. ve F.E. isimli üç şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu tür operasyonlar, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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