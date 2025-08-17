İskenderun’da Kasten Öldürme Şüphesi Yakalandı

İSKENDERUN’DA YAKALAMA FAALİYETİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘kasten öldürme’ suçundan aranan biri kişi güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

KİŞİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

İskenderun’da ‘kasten öldürme’ suçu nedeniyle yakalama kararı bulunan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.K., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.