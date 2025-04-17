İskenderun’da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

BADİ BİLGİLERİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadından biri, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Fatıma Milhem, olayda yaşamını yitirirken, Beyyan Saragibi ağır yaralanıyor. Kaza, dün saat 11.50 civarında Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Yusuf Y. tarafından kullanılan 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatıma Milhem ile Beyyan Saragibi’ye çarptı. Her iki kadının cismi metrelerce savrulurken, çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda, Fatıma Milhem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Beyyan Saragibi ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

SURUCU GÖZALTINDA

Milhem’in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayın ardından, otomobilin sürücüsü Yusuf Y. gözaltına alındı. Kazanın ardından bir iş yerinin güvenlik kamerasına an an yansıyan görüntüler, dikkat çekti.