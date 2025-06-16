İskenderun’da Kaza, 4 Yaralı Bulundu

TRAFAİK KAZASINDA YARALILAR VAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. M.B.G. yönetimindeki 31 AVL 292 plakalı otomobil ile O.G. yönlendirmesindeki 34 BRN 653 plakalı otomobil arasında çarpışma oldu.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü M.B.G. ve yanındaki 3 kişi, İskenderun Devlet Hastanesi’ne taşındı. Trafik durumu bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.