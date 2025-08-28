Haberler

İskenderun’da Kaza, Bir Ölüm, Üç Yaralı

ÖLÜM VE YARALANMALARLA SONUÇLANAN KAZA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde, M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon ile Yasin İşlek’in kullandığı 31 V 7501 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARIMIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobilde bulunan Yasin İşlek, Safinaz İşlek ile ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri aracılığıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan biri olan Safinaz İşlek’in hayatını kaybetmesiyle durum daha da vahim bir hal aldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Bu kazanın detayları ve sorumlulukları hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

