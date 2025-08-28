İskenderun’da Kaza, Bir Ölüm, Üç Yaralı

ÖLÜM VE YARALANMALARLA SONUÇLANAN KAZA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde, M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon ile Yasin İşlek’in kullandığı 31 V 7501 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILARIMIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, otomobilde bulunan Yasin İşlek, Safinaz İşlek ile ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri aracılığıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan biri olan Safinaz İşlek’in hayatını kaybetmesiyle durum daha da vahim bir hal aldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından kamyon sürücüsü M.K. gözaltına alındı. Bu kazanın detayları ve sorumlulukları hakkında soruşturma başlatıldı.