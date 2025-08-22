Haberler

İskenderun’da Kaza Sonucu 1 Ölü

KAZANIN DETAYLARI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. B.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 31 AOC 486 plakalı Citroen marka otomobil, 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Kaza anında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün arkasında oturan 43 yaşındaki D.K. savrularak 31 C 2302 plakalı Mercedes marka otobüsün altına düştü. D.K., olay yerinde ağır yaralanarak hayatını kaybetti. D.K.’nın cenazesi cenaze aracı ile İskenderun Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTI

Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde 5 kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

