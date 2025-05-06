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İskenderun’da Kedi Yavrusu Kurtarıldı

KEDİ YAVRUSU KURTARILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, bir otomobilin kapısına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Numune Mahallesi’nde park halindeki kapısı açık otomobile girmeye çalışan kedi yavrusu, kapının menteşe kısmındaki boşluğa sıkıştı.

OTOMOBİL SAHİBİ DURUMU BİLDİRDİ

Kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkaramayan otomobil sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi yönlendirildi ve kedi yavrusu kurtarıldı.

KEDİ YAVRUSU SAĞLIKLI OLARAK BIRAKILDI

Yara almadan kurtarılan kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından yaşam alanına geri bırakıldı.

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