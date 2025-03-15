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İskenderun’da Kıraathane Denetimi Yapıldı

DENETİM UYGULAMALARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kıraathane olarak hizmet veren işletmelere yönelik denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynamak amacıyla yer ve olanak sağlama suçunu önlemek ve halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DENETİMLERDE GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14 Mart 2025 tarihinde İskenderun ilçesinde kıraathane olarak faaliyet gösteren 9 işletmede denetim yapıldı. Bu denetimler sırasında toplamda 67 kişi sorgulandı. Ayrıca, hırsızlık suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

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