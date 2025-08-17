İskenderun’da Korsan Taksi Denetimi Yapıldı

KORSAN TAKSİCİLİK DENETİMLERİ YAPILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, korsan taksicilik faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimlerde 6 araç trafikten men edildi. Bu denetimlerde, sürücü ve yolculara toplamda 296 bin 778 TL tutarında para cezası uygulandı.

DENETİM DETAYLARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos tarihindeki denetimlerde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 6 aracın sürücüleri ile yolcuları hakkında ceza işlemleri yapıldı. Uygulama neticesinde, söz konusu araçlar 60 gün boyunca trafikten men edildi.