Haberler

İskenderun’da Korsan Taksi Denetimi Yapıldı

KORSAN TAKSİCİLİK DENETİMLERİ YAPILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, korsan taksicilik faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimlerde 6 araç trafikten men edildi. Bu denetimlerde, sürücü ve yolculara toplamda 296 bin 778 TL tutarında para cezası uygulandı.

DENETİM DETAYLARI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos tarihindeki denetimlerde korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 6 aracın sürücüleri ile yolcuları hakkında ceza işlemleri yapıldı. Uygulama neticesinde, söz konusu araçlar 60 gün boyunca trafikten men edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Dünya İnsansı Robot Oyunları Sona Erdi

Çin'deki Dünya İnsansı Robot Oyunları, 500'den fazla robotun katılımıyla final günü gerçekleştirdi. Etkinlik, çeşitli senaryolar ve spor branşlarında heyecan dolu yarışmalara ev sahipliği yaptı.
Haberler

Kaza, Yenişehir’de gerçekleşti, D.İ. yaralı

Diyarbakır'da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.