İskenderun’da Motosiklet Devrildi, İki Yaralı

İSKENDERUN’DA MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Belirlenemeyen sürücüsüyle hareket eden 31 AGD 974 plakalı motosiklet, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’nde kaza yaptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Ö. ve yolcu Emre Ç., ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi.