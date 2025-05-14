İskenderun’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonucunda iki kişi yaralandı. Gece yarısı gerçekleşen kaza, alt geçitte yaşanırken, olay anına tanık olan meraklı vatandaşlar, durumu yolun üst kısmından izlemeyi tercih etti.

MOTOSİKLETİ KONTROL ALTINA ALAMADI

Kaza, İskenderun ilçesinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’nde gerçekleşti. Henüz sürücüsü netleşmeyen motosiklet, ıslak zeminde kontrolünü kaybetti. Kazada yaralanan Hasan Ö. ve Emre Ç., ihbar sonrasında olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne taşındı.

TRAFAİKTE ALT GEÇİT KAPANDI

Kaza sonrasında yolun tek tarafı trafiğe kapatıldı. Gece saati olmasına rağmen birçok vatandaş, olay yerini izlemek için alt geçidin üst kısmına yöneldi. Olayı adeta bir film gibi izleyen vatandaşlar, durumu düşündüren bir kalabalık oluşturdu. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.