Haberler

İskenderun’Da Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERA KAYDINA YANSIYOR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet ve minibüs çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İskenderun’un Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Motosiklet, bir sokak kesişiminde minibüsle çarpıştı ve bu çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından, ticari araç sürücüsü hemen yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.