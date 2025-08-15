İskenderun’Da Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERA KAYDINA YANSIYOR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet ve minibüs çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İskenderun’un Esentepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Motosiklet, bir sokak kesişiminde minibüsle çarpıştı ve bu çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından, ticari araç sürücüsü hemen yaralı motosiklet sürücüsüne yardım etti. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.