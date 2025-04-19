İskenderun’da Motosiklet Sürücüleri Bilgilendirildi

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüleri için önemli bir bilgilendirme gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “Bir Kural Bir Ömür” kampanyası çerçevesinde özel bir çalışma yaptı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ ÜZERİNE BİLGİLER VERİLDİ

Bu çalışma dahilinde ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipmanların kullanımı hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu tür faaliyetler, sürücülerin bilincini artırarak güvenli sürüşü teşvik ediyor.