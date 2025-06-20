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İskenderun’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir yolcu minibüsü ile beton mikseri arasında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı. İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 31 AHM 357 plakalı motosikletiyle ilerleyen K.K, aynı yönde giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 TK 947 plakalı beton mikseri ile 31 HO 8503 plakalı yolcu minibüsü arasında sıkıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarma işlemlerini gerçekleştirdi. Sıkışmadan kurtarılan sürücü, ilk yardımın yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.

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