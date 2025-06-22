İskenderun’da Motosiklet Tamircisinde Yangın

İSKENDERUN’DA MOTOSİKLET TAMİRCİSİNDE YANGIN

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Mithat Paşa Caddesi’nde bulunan bir motosiklet tamircisinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Olayın ardından hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa bir sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangının etkisiyle iş yerinde hasar meydana geldi. Olay yerinde yapılan müdahalelerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.