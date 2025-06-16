İskenderun’da Orman Yangını Kontrol Altında

İSKENDERUN’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle daha büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gerçekleşti.

VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkililerden yardım istedi. Oluşan ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri gönderildi. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hemen müdahaleye geçerek yangını söndürdü. Ancak yangın nedeniyle ormanlık alan bazı zararlar gördü.