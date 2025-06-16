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İskenderun’da Orman Yangını Söndürülüyor

ORMAN YANGINI İSKENDERUN’DA BAŞLADI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde orman yangını meydana geldi ve söndürme çalışmaları hızla başlatıldı. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye ait Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı.

ALEVLER YÜKSELİNCE İHBAR GİTTİ

Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ayrıca, bölge halkı da bu çalışmalara aktif olarak destek veriyor.

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