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İskenderun’da Orman Yangını Sürecek

HATAY’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

HATAY’ın İskenderun ilçesinde orman yangını başladı. Yangın, akşam saatlerinde Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu. Ormandan yükselen alevlere tanık olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekipler VE HALK YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Yangınla mücadele çalışmalarına sadece profesyonel ekipler değil, aynı zamanda bölge halkı da katılıyor. Ekiplerin söndürme faaliyetlerine destek veren yerel halk, yangının kontrol altına alınması için el birliğiyle çaba sarf ediyor. Yangının söndürülmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmalar, büyük bir özveriyle devam ediyor.

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