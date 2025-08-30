İskenderun’da Otomobil Devrildi, İki Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Cebike Mahallesi’nde kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araç içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne taşındı.