İskenderun’da Otomobil Hırsızları Tutuklandı

İSKENDERUN’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi’nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerini bulmak için bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, bu bilgileri kullanarak M.Ç. ve B.E. isimli zanlıları düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkan mahkemede tutuklandı.

ÇALINAN ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, çalınan otomobil, sahibiyle buluşturularak kendisine teslim edildi.