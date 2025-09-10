Haberler

İskenderun’da Otomobil Hırsızları Tutuklandı

İSKENDERUN’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi’nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerini bulmak için bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, bu bilgileri kullanarak M.Ç. ve B.E. isimli zanlıları düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkan mahkemede tutuklandı.

ÇALINAN ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, çalınan otomobil, sahibiyle buluşturularak kendisine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatrosu İle Eğleniyor

Aziziye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, yeni sezona 'Kurşun Askerin Utancı' adlı çocuk oyunu ile başladı. Yönetmen Serpil Başak’ın önderliğindeki oyun, büyük beğeni topluyor.
Haberler

Eskişehir’de Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltında

Eskişehir'de bir adamın eşine sokakta defalarca yumruk atması ve geçmişte şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. Kadın muhtar, bu duruma karşı çıkarken şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.