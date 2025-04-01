İskenderun’da Ramazan Bayramı Panayırı Düzenlendi

RAMAZAN PANAYIRI BAYRAM KORTEJİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Panayırı Bayram Korteji, Fener Caddesi’nde başladı. Kortej öncesinde maskotlar ve bando, çevredeki vatandaşlara eğlence sundu. Bando ekibinin eşliğinde Millet Bahçesi’ne geçildi ve birçok vatandaş, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden el sallayarak korteje katıldı. Millet Bahçesi’nde, yüz boyama etkinliğine katılan çocuklar, ardından maskotların ve bando grubunun gösterisiyle eğlendi. Etkinliğe katılan çocuklara görevliler tarafından bayram şekeri ve balon dağıtıldı. Ayrıca, bazı vatandaşlar klasik araçlarıyla korteje katıldı.

ÇOCUKLAR ETKİNLİKTEN MUTLU

Zonguldak’tan bayram ziyareti yapan 9 yaşındaki Yağmur Topuz, “Zonguldak’tan bayram için memleketime geldim. Düzenlenen korteje anneannem ve kardeşlerimle birlikte geldim. Böyle eğleneceğim ve gezeceğim. Düzenlenen etkinlikte en çok pamuk prenses ile beraber oynadım. Annem, babam, ablalarım ve kardeşlerimle çok eğleniyoruz” diye konuştu.

ETKİNLİKLERDEN KEYİF ALIYORLAR

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan 13 yaşındaki Belinay Kara, “Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor ve tatil olduğu için çok eğleniyorum. Buradaki etkinliğe katılmak beni çok mutlu. Burada düzenlenen bütün etkinliklere katılacağım” ifadesini kullandı.

BAYRAM KORTEJİNDEN MEMNUNİYET

Arkadaşları ve ailesiyle bayram kortejine katılan 11 yaşındaki Muhammet Hemet, “Buradaki etkinlik çok iyi geçiyor fazlasıyla eğlendik. Buradaki etkinliği düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Yedi kişilik ailemle birlikte geldik” şeklinde konuştu.