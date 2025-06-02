İskenderun’da sigara denetimi yapıldı

İSKENDERUN’DA ŞİDDETLE DENETİM YAPILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocuk ve gençlerin korunması için okul çevrelerinde tek dal sigara satan iş yerlerine denetim yapıldı. Denetimler sırasında, 18 yaşından küçük bireylere sigara satan bir işyerinde arama gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun’da okul çevresinde bulunan iş yerlerine yönelik uygulanan denetimler çerçevesinde, Dumlupınar Mahallesi’nde bir işletmeyi kontrol etti.

YASADIŞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, oldukça fazla sayıda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, bıçak ve satışa hazır paketlenmiş tütün ile birlikte kıyılmış faturasız tütün bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak, S.A. ve Y.D. isimli kişiler hakkında sağlık için tehlikeli madde temin etmekten yasal işlem yapıldı.