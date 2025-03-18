İskenderun’da Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

HENÜZ BELİRTİLEN NEDENLE KAVGA

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen silahlı çatışmada bir kişi yaralanıyor. Olay, Hürriyet Mahallesi Doktorlar Caddesi’nde ortaya çıkıyor. Bilinmeyen bir sebep yüzünden cadde üzerinde İ.D. ve taksi şoförü M.Ş.Ö. arasında bir kavga yaşanıyor.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALANMA

Kavga büyüdükçe M.Ş.Ö., belinden tabancasını çıkartarak İ.D.’ye ateş ediyor. Bacağından vurulan İ.D. anında yere yığılıyor ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve ambulans ekipleri yönlendiriliyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bacağından vurulmuş olan İ.D.’ye ilk müdahaleyi yaparak ardından İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Öte yandan, polis ekipleri şüpheli M.Ş.Ö.’yü suç aletiyle birlikte yakalıyor ve olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatıyor.