İskenderun’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

HIZLI SİLAHLI SALDIRI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Meydan Mahallesi’nde, plakası belirlenemeyen bir otomobilde bulunan iki kişi, H.B. idaresindeki motosikletin önünü kesti ve tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNE EKİPLER GİTTİ

Olayı duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay mahalline sevk edildi. Saldırıda yaralanan H.B, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili kısa bir süre içinde tespit ederek, araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de akşam devrilen ağaç, bir toplu taşıma aracına çarparak hasara yol açtı. Ancak araçta yolcu bulunmaması, olası bir felaketi önledi. Ağaç bakım eksikliği nedeniyle devrildi.
Otel Mutfak Kısmında Yangın Çıktı

Fatih'te bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındı. Mutfakta hasar oluştu, konuklar güvenle tahliye edildi.

