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İskenderun’da Silahlı Tehdit Operasyonu Yapıldı

İSKENDERUN’DA OPERASYON YAPILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, silahlı tehdit ve kavgalarla ilgili olarak suçlamalara karıştıkları belirlenen dört şüpheli, polis tarafından düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart 2025 tarihinde İskenderun Buluttepe mahallesinde ve 16 Mart 2025 tarihinde Pirireis mahallesinde meydana gelen silahlı tehdit olaylarının şüphelileri olarak tespit ettikleri E.E., S.B., S.Ö. ve İ.O. adlı şahısları yakaladı.

ARAMADA BULUNAN BELGELER

Gözaltına alınan şahısların saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda; bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet bıçak, beş gram esrar ve iki adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen E.E., S.B. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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