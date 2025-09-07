İskenderun’da Tofaş Otomobil Yangını Çıktı

İSKENDERUN’DA ALEVLER İÇİNDE KALAN OTOMOBİL

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki Tofaş otomobilde yangın çıktığı öğrenildi. Olay, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat Tofaş marka aracın alevlere teslim olması çevrede büyük paniğe yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmamakla birlikte, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.