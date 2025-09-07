İskenderun’da Tofaş Otomobil Yangını Çıktı

Haberler

Hatay’ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki Tofaş otomobilde yangın çıktığı öğrenildi. Olay, Aşkarbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Fiat Tofaş marka aracın alevlere teslim olması çevrede büyük paniğe yol açtı.

Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan kimse olmamakla birlikte, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

