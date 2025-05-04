İskenderun’da Trafik Haftası Etkinliği Yapıldı

ETKİNLİK İSKENDERUN’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde bir etkinlik düzenlendi. İskenderun Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, HBB Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri stant açarak vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Etkinlikte çocuklara anahtarlık, kırtasiye seti ve bilgilendirici çıkartmalar hediye ediliyor. Trafik kurallarına uyan ve örnek davranış sergileyen sürücülere plaketlerin verildiği etkinliğe İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Zabıta Daire Başkanı Gökhan Yıldırım ile vatandaşlar katılıyor.