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İskenderun’da Üç Şahıs Yakalandı

İSKENDERUN’DA YAKALANAN ÜÇ ŞAHIS

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, işledikleri farklı suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan üç kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

YAKALANAN ŞAHISLAR VE SUÇLARI

İskenderun’daki asayiş uygulamaları sırasında, çocuğu kasten öldürmekten 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A., hırsızlık suçundan yakalama emri olan R.Ö., basit yaralama suçunda yakalama emri ve bu suçtan dolayı 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli üç kişi gözaltına alındı.

ADLİ SÜÇ İŞLEMLERİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan R.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, diğer iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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