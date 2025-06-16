İskenderun’da Üç Suçlu Yakalandı

HATAY’DA SUÇLULAR YAKALANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı aranan üç kuşkulu yakalandı. Bu şahıslardan ikisi adli makamlarca hapsedildi.

YAKALANAN ŞAHISLARIN SUÇLARI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Numune Mahallesi’nde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi O.O.Y. ile kasten yaralama suçundan 4 bin 800 TL adli para cezası ile aranan S.M.Ö. ve alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.O.’yu tespit etti. Bu üç şahıs gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM SONUÇLARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda S.M.Ö. ve H.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.