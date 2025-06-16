İskenderun’da Üç Suçlu Yakalandı

İSKENDERUN’DA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlarla bağlantılı olarak aranan üç şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerden ikisi adli makamlarca tutuklandı.

AÇIKTAN HIRSIZLIK VE DİĞER SUÇLAR

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Numune Mahallesi’nde gerçekleşen açıktan hırsızlık olayına karışmış olan O.O.Y. ile kasten yaralama suçundan 4 bin 800 TL adli para cezası ile aranan S.M.Ö. ve alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.O.’yu gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. S.M.Ö. ve H.O., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.