İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İSKENDERUN’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun’da uyuşturucu imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen operasyonda İskenderun ilçesinde M.Ç.’nin üst aramasında 2.60 gram sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca, S.E.’nin Cırtıman Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada toplam 109 gram sentetik kannabinoid ile üzerinde ‘ojesil’ ibaresi bulunan 2 adet aseton maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR VE SONUÇ

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan S.E., adli makamlar tarafından tutuklandı. M.Ç. ise yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.