İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen polis çalışmaları sırasında sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu çalışmalar neticesinde, İskenderun’da İ.K.’nın yapılan üst aramasında, E.K.’nın ise Kocatepe Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada; 288,95 gram sentetik kannabinoid, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 14 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet üzerinde silinen oje bulunan aseton ele geçirildi. E.K. ve E.B. adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı ve daha sonra adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.