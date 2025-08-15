İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONDA GÖZATINA ALINANLARIN SUÇU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen arama neticesinde 2 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

İKİ ARACIN İNCELEMESİ YAPILDI

Ayrıca, durdurulan başka bir araçta 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, her iki araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi ile nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.