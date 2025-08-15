Haberler

İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONDA GÖZATINA ALINANLARIN SUÇU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İskenderun Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen arama neticesinde 2 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

İKİ ARACIN İNCELEMESİ YAPILDI

Ayrıca, durdurulan başka bir araçta 145 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, her iki araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi ile nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

