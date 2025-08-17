İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UZMAN EKİPLER OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİYOR

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda, bir konutta silah ve mühimmat bulundu. İki kişi, bu olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu imal ve ticaretine dair sürdürülen çalışmalara devam ediyor.

ARANAN İKAMETTE BULUNTULAR

İskenderun Buluttepe Mahallesi’nde yer alan İ.G.’ye ait evde yapılan aramada, toplamda 2 adet tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş tespit edildi. Olayın hemen ardından İ.G. ile birlikte F.G. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.