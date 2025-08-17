Haberler

İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen bir operasyonda, bir konutta silah ve mühimmat bulundu. İki kişi, bu olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu imal ve ticaretine dair sürdürülen çalışmalara devam ediyor.

İskenderun Buluttepe Mahallesi’nde yer alan İ.G.’ye ait evde yapılan aramada, toplamda 2 adet tüfek, 1 tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş tespit edildi. Olayın hemen ardından İ.G. ile birlikte F.G. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kastamonu’da Araç Kazası Gerçekleşti

Kastamonu'da A.N. yönetimindeki otomobil, park halindeki bir araca çarparak kaldırıma çıktı ve beton direğe çarptı. Olayda K.C. yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Şeyma’nın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

Batman'da down sendromlu 18 yaşındaki Şeyma İnançlı'nın hayali olan gelinlik giymek, ailesi ve çevresel destekle gerçeğe dönüştü. Düğün, Şeyma için özel anılarla doluydu.

