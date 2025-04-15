İskenderun’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

METAMFETAMİN OPERASYONU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda 2 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 2710 adet captagon uyuşturucu hap, 40,80 gram sentetik kannabinoid (UC) maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan ile 0,50 ml aseton ve çalışır vaziyette bir hassas terazi ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.