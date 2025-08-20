Haberler

İskenderun’da Yağmur’a balonlar bırakıldı

YAĞMUR ÇOLAK İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, spina bifida ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Halk arasında “ayrık omurga” olarak bilinen spina bifida ve beyin içinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) rahatsızlığı bulunan Yağmur, bugüne kadar 8 kere ameliyat oldu. Kızının doğum günü sebebiyle babası Ramazan Çolak, gökyüzüne balon bırakma etkinliği organize etti.

RENKLİ BALOONLAR GÖKYÜZÜNE GÖNDERİLDİ

İskenderun Millet Parkı’ndaki etkinlikte, bazı motorcular konvoy halinde alana geldi. Katılımcılar, Yağmur’un doğum günü pastasını üflemesinin ardından, toplandıkları alanda çeşitli renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı. Baba Ramazan Çolak, gazetecilere verdiği demeçte, tek hayallerinin “Yağmur’un yürüyebilmesi” olduğunu ifade etti. “Kızım 5 yaşına bastı. Doğduğundan bu yana 8. ameliyatını oldu. Yağmur’un tek bir hayali kaldı; yürüme hayali. Yürüyebilmesi için umut olsun diye böyle bir etkinlik düzenlemek istedim” şeklinde konuştu.

